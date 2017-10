Rei-Jin-G-Lu-P: Japan bekommt Termin für Retail-Version

By

Laut Kemco wird die physische Retail-Version von Rei-Jin-G-Lu-P in Japan am 25. Januar 2018 für PlayStation 4 erscheinen. Das Horrorspiel basiert auf dem Prinzip von Werwolf oder Mafia. Innerhalb der Gruppe versteckt sich ein Werwolf, dessen Identität bewiesen werden muss, bevor dieser alle Mitglieder des Teams heimlich tötet. Die Hauptfigur in dieser Geschichte, Haruaki Fusaishi, verliert die Orientierung und erreicht das Dorf Yasumizu.

Immer, wenn er stirbt, erwacht er an diesem Ort zur identischen Zeit. Ihr müsst das Geheimnis hinter diesen merkwürdigen Ereignissen untersuchen, wobei das tragische Ritual „Underworld Banquet“ eine wichtige Rolle spielt. Die Erzählung besteht aus mehreren Enden.

via Gematsu