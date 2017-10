Regista plant Titel für Nintendo Switch zu entwickeln

By

Das Studio Regista (Entwickler der Serie Root Double und der Visual Novel Exile Election über Nippon Ichi Software) hat über Twitter angekündigt, dass die Firma in Zukunft Videospiele für Nintendo Switch entwickeln möchte. Zuerst möchte man damit beginnen, bereits existierende Titel auf das System zu bringen. Später sollen dazu neue Spiele das Portfolio der Konsole bereichern. Weitere Informationen will Regista später bekanntgeben.

Das aktuelle Lineup des Entwicklers bezieht sich auf die Plattform PlayStation Vita und betrifft die Titel Un:Birthday Song ~Ai o Utau Shinigami~ Another Record und Starry Sky ~Winter Stories~.

via Gematsu

Anmerkung der Redaktion: Das Titelbild stammt aus Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition