Psychonauts 2: Entwicklung erreicht Meilenstein

Double Fine Productions verkündete, dass in der Entwicklung des heiß ersehnten Action-Adventures Psychonauts 2 ein wichtiger Meilenstein erreicht wurde. Demnach soll im Entwicklungsprozess der Punkt erreicht worden sein, an dem das Spiel erstmals spielbar vorliegt.

Das spielbare Areal befindet sich außerhalb des Psychonauts-Hauptquartiers, erstreckt sich über einen Steinbruch und beinhaltet neben beweglichen Charaktermodellen auch Quests, Kämpfe, Dialoge, Musik, Lichteffekte, Texturen und sogar eine Cutscene. Zak McClendon von Double Fine verriet außerdem, dass die Spielzeit im besagten Areal sich auf etwa ein bis eineinhalb Stunden beläuft und trotz des Erfolges, die einzelnen Bestandteile zusammengefügt zu haben, man noch lange nicht fertig sei.

Weiterhin begann Peter McConnell, verantwortlich für die Musik in Psychonauts, mit den Arbeiten an der Spielmusik zum Nachfolger. So beraten Tim Schafer, Double Fine CEO, und McConnell derzeit, welche Stimmung und Atmosphäre in welchem Teil des Videospiels durch die Musik geschaffen werden soll.

Nach wie vor gibt es kein genaueres Veröffentlichungsdatum zu Psychonauts 2 als das kommende Kalenderjahr.