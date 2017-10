Pokémon Tekken DX erhält neue Inhalte und Funktionen

By

Nintendo und The Pokémon Company haben ein neues Update zu Pokémon Tekken DX angekündigt, das neue Inhalte und Funktionen bieten wird. Das Update wird nicht explizit kostenlos genannt, doch die Wortwahl „Update“ statt „herunterladbarer Inhalt“ steht in der Regel für Kostenfreiheit, doch das nur am Rande.

Folgende neue Inhalte soll das Update bieten:

Online-Teamkämpfe: Teamkämpfe können bald auch mit Freunden über das Internet ausgetragen werden. Dabei tritt jeder Spieler mit drei frei gewählten Pokémon zum Kampf an.

Offizielle Gruppen für Gruppenkämpfe: Für Gruppenkämpfe über das Internet werden bald offizielle Gruppen zur Verfügung stehen. Diese werden kurz nach dem Update bereitgestellt. Als Belohnung für die Teilnahme winken besondere neue Titel.

Aufnehmen von Pokémon-Bewegungsmustern: Beim Freien Training wird es bald möglich sein, Bewegungsmuster von Pokémon aufzunehmen. Der Spieler erhält dabei die Kontrolle über das gegnerische Pokémon und kann sämtliche Bewegungen, die er mit ihm ausführt, als Bewegungsmuster aufzeichnen. Danach ist es möglich, den Gegner diese Muster automatisch ausführen zu lassen. Dies eröffnet völlig neue Trainingsmöglichkeiten.

Verbessertes Spielerlebnis: Es sind noch weitere Änderungen in Vorbereitung, die für noch mehr Spielspaß sorgen werden.

Zusätzliche Informationen sollen in Bälde über die offizielle Website kommuniziert werden. Einen Termin für das Update gibt es noch nicht. Pokémon Tekken DX ist eine erweiterte Fassung von Pokémon Tekken für Wii U und ist bereits für Nintendo Switch erhältlich.