Pokémon Go: Süßes und neue Pokémon zu Halloween

Niantic hat das Halloween-Event für Pokémon Go angekündigt und mit dabei sind wie erwartet die ersten Pokémon der dritten Generation. Neben Nebulak, Traumato, Tragosso und anderen gruseligen Pokémon werden im Event-Zeitraum erstmals auch Zobiris, Banette und weitere Geist-Pokémon aus der Hoenn-Region auftauchen. Weitere Pokémon aus Pokémon Rubin und Pokémon Saphir sollen dann im Dezember nach und nach anzutreffen sein! Die Feierlichkeiten beginnen am 20. Oktober und dauern bis zum 2. November.

Mit von der Partie ist zudem ein besonderes Pikachu in einem neuen Halloween-Kostüm, doch nicht nur Pikachu kann sich verkleiden! Werft euren Avatar passend in Schale mit der Mimigma-Kostüm-Mütze. Außerdem erhaltet ihr auf eurer ‘Süßes-oder-Saures’-Tour mit eurem Kumpel-Pokémon zusätzliche Bonbons: Bonbon-Belohnungen beim Fangen, Ausbrüten und Verschicken von Pokémon werden verdoppelt und euer Kumpel-Pokémon findet doppelt so häufig Bonbons während der Halloween-Feierlichkeiten! Für eure kommenden Abenteuer könnt ihr euch im Ingame-Shop mit besonderen Paketen ausstatten, die unter anderem Raid-Pässe und Super-Brutmaschinen enthalten.