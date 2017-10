PGW17: Neuer Trailer zu Horizon Zero Dawn: Frozen Wilds

Seit Sonys Konferenz auf der Paris Games Week wissen wir, dass Aloy ein Kostüm in Monster Hunter: World bekommen wird. Doch auch in Horizon Zero Dawn geht ihr Abenteuer weiter und zwar mit dem DLC „Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds“. Dieser erscheint am 7. November. Passend zum baldigen Release gab es auf der Paris Games Week einen neuen Trailer.

Wer Horizon Zero Dawn bislang noch nicht gespielt hat, kann sich ab dem 5. Dezember ebenfalls die Complete Edition holen, die auch im Handel erscheint. In dieser Edition findet ihr nicht nur den angekündigten DLC, sondern ebenfalls sämtliche Inhalte der Digital Deluxe Edition.

via Dualshockers