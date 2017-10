PGW17: The Gardens Between erscheint für PS4

By

Das bisher nur für PCs angekündigte The Gardens Between erscheint auch für PlayStation 4, wie Sony während der Paris Games Week 2017 bekannt gab. Entwickler The Voxel Agents beschreibt das Spiel selbst als surreales Puzzle-Adventure.

Das Spiel folgt den besten Freunden Arina und Frendt, die in einer mysteriösen Welt landen. Erkundet die Geheimnisse der Welt, indem ihr in der Zeit zurück- und vorreist und erlebt eine Story über Freundschaft, Kindheit und das Erwachsenwerden.

The Gardens Between erscheint 2018 für PCs und PlayStation 4.