PGW17: Stifled für PlayStation VR angekündigt

Mit Stifled kündigte Sony ein interessantes Spiel für PlayStation VR an, das aus einem Audio-Experiment zum Thema Blindheit hervorging. Gattai Games arbeitet seit drei Jahren an dem Spiel, das einst aus dem Studentenprojekt Lurking hervorging. Beschrieben werden kann das Spiel als akustikbasierter Stealth-Titel. Ihr seid in einer pechschwarzen Welt gefangen, denn ihr seid blind. Geräusche, die ihr erzeugt, machen euch die Umgebung ein wenig sichtbar. Aber sie machen auch eure Feinde auf euch aufmerksam. Wie das aussieht, zeigt euch der neueste Trailer, den Sony zur Paris Games Week veröffentlicht: