PGW17: Spelunky 2 für PS4 angekündigt

Mossmouth hat im Rahmen der Paris Games Week 2017 das von Fans lange erwartete Sequel zu Spelunky angekündigt. Man durfte einen ersten Trailer präsentieren, der allerdings noch kein Gameplay-Material zeigt. Das Spiel stammt erneut aus der Feder von Derek Yu, der im PlayStation Blog erklärt, warum sich Fans so lange gedulden mussten.

Zwar hatte er ein Sequel immer im Kopf, aber nach der Veröffentlichung von Spelunky hat Derek Yu erstmal geheiratet, ist Vater geworden und hat sich eine Auszeit genommen und ein Buch geschrieben. Nun ist in seinem Kopf wieder Platz für Spelunky 2, das 2018 für PlayStation 4 erscheinen soll.

Wie ihr bereits im Trailer sehen konntet, hatte das Eltern-Sein einen großen Einfluss auf die Geschichte und das Design von Spelunky 2. Ich werde es eurer Vorstellung überlassen, was das alles bedeutet, aber ich kann euch sagen, dass es Überschneidungen gibt bei der Arbeit an einem Sequel und ein Elternteil zu sein. Beides erfordert einiges an Reflektion über die Vergangenheit und Gedanken an die Zukunft.