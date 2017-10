PGW17: Neuer Trailer zu The Last of Us: Part II

Es wäre sicher eine Enttäuschung gewesen, wenn die Pressekonferenz zur Paris Games Week 2017 nach den durchaus vielversprechenden Ankündigungen seitens Sony ohne einen neuen Trailer von The Last of Us: Part II zuende gegangen wäre. Doch dem war natürlich nicht so. Das Video hob man sich für den Abschluss der Pressekonferenz auf, ihr könnt es euch unten ansehen.

Obendrein erwartet euch unten ein kleines Interview mit Neil Druckman, der weitere Einblicke in das Spiel gibt, das sich inzwischen in „full production“ befindet. Er spricht hauptsächlich über die Technik des Spiels. Fragen, die viele Fans wahrscheinlich zum Trailer haben, werden nicht beantwortet…