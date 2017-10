PGW17: Neuer Trailer zu Detroit: Become Human

Sony und Quantic Dream haben die Paris Games Week 2017 genutzt, um einen neuen Trailer zu Detroit: Become Human zu veröffentlichen. Diesmal gibt es wieder einige Gameplay-Szenen und eine bedrückende Handlung zu sehen, in der Hauptrolle steht erneut Kara. Erst bei der E3 2017 wurde uns mit Markus der inzwischen dritte spielbare Charakter vorgestellt. Neben ihm sind Kara und Connor spielbar.

Detroit: Become Human ist ein Neo-Noir-Thriller in naher Zukunft, in der Androiden aussehen, sprechen und sich bewegen wie Menschen. Sie sind in jedem Bereich der Gesellschaft zu finden. Menschen sahen Androiden immer als Werkzeug, aber einige von ihnen beginnen ein seltsames Verhalten – als würden sie emotional werden. Die Geschichte des Spiels folgt drei dieser Deviants, die ihren Platz in der Gesellschaft in Frage stellen und sich nach Freiheit sehnen.