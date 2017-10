Our World is Ended: Sekai, Asano und Natsumi

Red Entertainment hat drei Videos zu Our World is Ended veröffentlicht, die euch die Charaktere Sekai Owari, Asano Hayase und Natsumi Yuuki präsentieren.

Der Titel erzählt die Geschichte des siebenköpfigen Videospiel-Entwicklerteams „Judgment 7“ in Asakusa, die mit ihren Kreationen die Videospielindustrie auf den Kopf stellen wollen. Während sie an einem RPG arbeiten, läuft aber etwas gehörig schief: Der Programmierer Sekai Owari entwickelt versehentlich ein Dämonen-Programm, das die Realität verändern kann. Plötzlich wird das ambitionierte Projekt der jungen Entwickler Wirklichkeit und die Welt rast einem dunklen Ende entgegen…

Our World is Ended erscheint in Japan am 9. November für PlayStation Vita.

via Gematsu