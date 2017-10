One Piece: Grand Cruise erscheint 2018 in Japan

By

Bei One Piece: Grand Cruise handelt es sich um ein Piraten-Action-Spiel, welches für PlayStation VR entwickelt wird. Wie die neueste Ausgabe der japanischen Weekly Jump nun verriet, erscheint das Spiel 2018 in Japan. Ob Grand Cruise auch seinen Weg in den Westen findet, ist bislang nicht bekannt.

Das Leben eines Piraten ist voller Spaß, aber es ist auch gefährlich. Geh zusammen mit der Strohhutbande auf eine Reise über den Ozean. Der Spieler ist Lehrling der Strohhutbande und tritt eine eintägige Reise mit der Thousand Sunny an. Abenteuer erwarten euch, die ihr nur in der virtuellen Realität erleben könnt, darunter Unterhaltungen, in denen ihr der Strohhutbande näherkommt, und sogar Schiffskämpfe.

via Gematsu