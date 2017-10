Nintendo: Die aktuellen eShop-Downloads der Woche

Mit schaurig gruseligen Angeboten lockt euch Nintendo wieder in die Pforten des eShops! Ein paar der Spiele, welche euch an Halloween den Abend versüßen könnten, sind unter anderem Shovel Knight: Treasure Trove, Luigi’s Mansion 2, The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D und Bayonetta 2. Die ganze Aktion läuft noch bis zum 2. November 2017 und wer sich die komplette Auswahl der Spiele anschauen möchte, schaut am besten hier vorbei.

Des Weiteren hat der eShop einen neuen, oder besser gesagt altbekannten Star in seinen Reihen, nämlich Mario! Der wohl berühmteste Klempner der Welt geht auch in Super Mario Odyssey auf ein spektakuläres Abenteuer, welches nicht nur die Leute vor dem Fernseher, sondern auch die gesamte Fachpresse ins Staunen versetzt. Und falls sich jemand nebenbei ein bisschen fit halten möchte, für den ist Just Dance 2018 genau das Richtige!

Neuerscheinungen:

Super Mario Odyssey (Switch) – 59,99 Euro

Just Dance 2018 (Switch, WiiU) – 59,99 Euro

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (Switch) – 59,99 Euro

This Is the Police (Switch) – 29,99 Euro

ACA NEOGEO MUTATION NATION (Switch) – 6,99 Euro

Knight Terrors (Switch) – 2,99 Euro

Moon Hunters (Switch) – 13,49 Euro (Angebot bis zum 2.11, danach wieder 14,99 Euro)

The Mummy Demastered (Switch) 19,99 Euro

Splasher (Switch) – 14,99 Euro

Time Recoil (Switch) – 13,99 Euro

Violett (Switch) – 8,99 Euro (Angebot bis zum 6.11, danach wieder 9,99 Euro)

ZOMBIE GOLD RUSH (Switch) – 4,99 Euro

Worcle Worlds (3DS) – 8,99 Euro

Halloween Night Archery (New 3DS) – 1,99 Euro

Neue herunterladbare Inhalte:

LEGO Worlds (Switch)

Infinite Minigolf (Switch)

Minecraft (Switch, WiiU)

Culdcept Revolt (3DS)

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth (3DS)

Demos:

Piczle Lines DX (Switch)