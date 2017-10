By

Sony hat ein neues Modell von PlayStation VR angekündigt. Das Gerät mit der Modellnummer CUH-ZVR2 wird am 14. Oktober erstmals in Japan ausgeliefert. Konkrete Termine für Nordamerika und Europa gibt es bisher noch nicht. Das neue Gerät ermöglicht eine Integration von Stereo-Kopfhörer-Kabeln ins Headset und soll dünnere Verbindungskabel besitzen. Außerdem gibt es eine überarbeitete Prozessoreinheit, die HDR-kompatibel ist. Alle VR-Games werden mit beiden Geräten kompatibel sein. Weitere Fragen beantwortet Sony in einem FAQ um US-Blog.

via Eurogamer