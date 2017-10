Neuerscheinungen im Monat Oktober 2017

Fehlt euch gelegentlich die Übersicht zum Erscheinungstermin neuer Spiele im ganzen Wirbel um neue Ankündigungen, Verschiebungen und Dementierungen? Kein Problem, denn mit unserer Reihe “Neuerscheinungen” bekommt ihr zu jedem Monatsbeginn die Neuerscheinungen jenen Monats auf dem Silbertablett serviert.

Zum Anfang des Monats wird es gleich abwechslungsreich. Am 6. Oktober erscheint Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen (3DS), das mitunter neue Features und einen weiteren Handlungsbogen bietet. Ebenso erscheinen an diesem Tag Culdcept Revolt (3DS), eine Kombination aus Brett- und Kartenspiel, sowie ein neues Abenteuer aus dem Layton-Universum mit dem Titel Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre (3DS).

Zur Monatsmitte erscheint der Löwenanteil an Neuerscheinungen in diesem Monat. So könnt ihr ab dem 13. Oktober eure Zeit dem friedlichen Farmen mit Story of Seasons: Trio of Towns (3DS) verbringen oder aber mit The Evil Within 2 (PS4, PC, Xbox One) wahren Horror erleben. Ebenso könnt ihr euch am süßen Fighting Game Touhou Kobuto V: Burst Battle (PS4, PS Vita, Switch) erfreuen oder aber auch mit Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online (PS4, PC) ein neues Abenteuer der Reihe erleben.

Am 27. Oktober erscheint mit Super Mario Odyssey (Switch) ein neues Zugpferd für Nintendos junge Konsole. Ebenso könnt ihr euch mit Yomawari: Midnight Shadows (PS4, PS Vita, PC) kurz vor Halloween gruseln oder aber das RPG Nights of Azure 2: Bride of the New Moon (Switch, PS4, PC) zu Gemüte führen.

Was sind eure Must-Haves im Oktober?

Nachfolgend findet ihr noch einmal sämtliche Neuerscheinungen im Überblick!