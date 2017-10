Neuer Übersichtstrailer zu Super Mario Odyssey

In den nächsten Tagen wird Super Mario Odyssey wahrscheinlich die Kanäle von Nintendo beherrschen. Am 27. Oktober erscheint das Spiel, das den Nintendo-Herbst und Nintendos Weihnachtsgeschäft anführen soll. Mit einem neuen Übersichtstrailer zeigt euch Nintendo in fünf Minuten, was Super Mario Odyssey zu bieten hat!

Nach einem Einblick in die Story werden euch die Möglichkeiten aufgezeigt, die euer neuer Gefährte Cappy ermöglicht. Allen voran natürlich das Capern von Gegnern! Ebenso wird euch die Odyssey vorgestellt, euer Luftschiff, mit dem ihr euch in neue Welten aufmacht, wenn ihr genug Power-Monde gesammelt habt, um die Odyssey anzutreiben. Verschiedene Funktionen wie der Schnappschuss-Modus werden euch ebenso aufgezeigt wie zahlreiche Minispiele und Welten!

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober für Nintendo Switch!