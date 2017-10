Neuer Trailer zum Pokémon-Film „Du bist dran!“

The Pokémon Company haben einen neuen Trailer zum kommenden Pokémon-Film „Du bist dran!“ veröffentlicht. Ausschließlich am 5. und am 6. November werden Pokémon-Fans die Gelegenheit haben, den neuen Pokémon-Film „Du bist dran!“ auf einer großen Kinoleinwand in Deutschland zu erleben.

Dafür stehen nun die teilnehmenden Kinos fest, die sich beispielsweise in Leipzig, Dessau, Gera, Dresden, Cottbus, Paderborn, Bochum, Hürth, Düsseldorf, Duisburg, Hamburg, Berlin und Kaiserslautern befinden. Ob auch eure Stadt dabei ist, erfahrt ihr auf dieser Website.

Pokémon – Der Film: Du bist dran! ist eine Entstehungsgeschichte von der Freundschaft zwischen Ash und Pikachu, die von ihrer ersten Begegnung und ihren Abenteuern auf der Suche nach dem Legendären Pokémon Ho-Oh erzählt. Das kultige Duo begegnet bekannten, aber auch einigen neuen Gesichtern, darunter die Trainer Verena und Konstantin. Sie laufen sogar dem geheimnisvollen, neuen Mysteriösen Pokémon Marshadow über den Weg. Herausforderungen und monumentale Kämpfe sind in dieser einzigartigen neuen Erzählung über die Anfänge einer der beliebtesten Freundschaften der Popkultur reichlich vorhanden.

Begleitet wird der Filmstart von etlichen Events und Aktionen, über die ihr hier mehr erfahrt.