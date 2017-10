Neuer Trailer zu Senran Kagura: Peach Beach Splash

By

Seit einigen Wochen ist Senran Kagura: Peach Beach Splash in Deutschland erhältlich. Während man sich in Japan bereits über eine Kooperation mit Valkyrie Drive: Bhikkhuni freut, dürfen Fans hierzulande immerhin schon mit den Charakteren aus Dead or Alive Xtreme 3 ran – aber nur, wenn die entsprechenden DLCs gekauft wurden. Das DOAX3-Kollaborationsset ist schon seit Anfang Oktober erhältlich und XSEED erinnert daran nun noch einmal mit einem neuen Trailer, der Marie Rose, Honoka und Ayane sowie ihre Fähigkeiten vorstellt. Neu ist übrigens auch Super Sonico, die ihr seit dieser Woche als DLC kaufen könnt.