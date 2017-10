Mit Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond erwartet euch eine etwas andere Geschichte aus der Alola-Region. Wie anders die Geschichte ist, zeigt der neueste Trailer, welcher den Titel “This is Not The Alola You Know Anymore” (Dies ist nicht mehr das Alola, welches du kennst) trägt. Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond erscheinen für Nintendo 3DS am 17. November.

via Gematsu