Neuer Trailer zu Nobunaga’s Ambition: Taishi

Koei Tecmo hat einen neuen Trailer zu Nobunaga’s Ambition: Taishi veröffentlicht, dem neuesten Teil der historischen und traditionsreichen Reihe, der diesmal für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erscheinen wird.

Der Untertitel „Taishi“ bedeutet so viel wie „Aspiration“, also das Streben. Optisch knüpft das Spiel an Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence – Ascension an, das zuletzt auch im Westen erschienen ist. Es gibt also wieder 3D-Karten, die diesmal aber „100 Mal detaillierter“ sein sollen.

Das Spiel stellt diesmal das Leben der Warlords und ihre Entscheidungen in den Vordergrund. Ein „Will System“ bestimmt dabei, wie die Warlords agieren werden. Alle Warlords haben einen eigenen Charakter, der sich im Spielverlauf entwickelt. Das „Will System“ wirkt sich auf Entscheidungen, Taktiken und Befehle aus. Nobunaga’s Ambition: Taishi soll am 30. November in Japan erscheinen.

via Gematsu