Neuer Trailer zu Boyfriend Dungeon veröffentlicht

Tauben daten ist out. Bei dem skurrilen Ableger Boyfriend Dungeon von Kitfox handelt es sich um eine Dating-Sim. Das Besondere: Ihr könnt eine romantische Beziehung mit Waffen eingehen. Die Waffen sind dazu in der Lage, eine menschliche Form anzunehmen. Ihr müsst also nicht mit Schwert oder Morgenstern einen Kaffee trinken gehen.

Der Flirt mit der Waffe ist auch für den Spielverlauf wichtig, denn sonst kommt man in den Dungeons nicht voran. Ein besseres Bild könnt ihr euch vermutlich im Trailer verschaffen. Boyfriend Dungeon soll 2019 erscheinen – wir halten euch auf dem Laufenden!

via Eurogamer