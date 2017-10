Neuer Story-Trailer zu Lost Sphear veröffentlicht

By

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Lost Sphear veröffentlicht. Das Video mit dem Titel „Stelle die Welt wieder her“ gewährt einen Einblick in die Geschichte des neuen Rollenspiels von Tokyo RPG Factory (I Am Setsuna). Lost Sphear erscheint am 23. Januar 2018 hierzulande für PS4, Nintendo Switch und PCs. Wir konnten das Spiel bereits anspielen und schildern euch hier unsere Eindrücke!

Lost Sphear erzählt die Geschichte von Kanata, einem Jungen, der sich selbst den Schwertkampf beibrachte und der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt mit Hilfe seiner einzigartigen Kraft, Erinnerungen wiederherzustellen, zu retten. Als eine ominöse Macht die ganze Welt bedroht, muss Kanata seine Heimat davor bewahren, für immer in Vergessenheit zu geraten. In Lost Sphear reisen Spieler durch idyllische Städtchen und mysteriöse Dungeons und versuchen, die Menschheit zu retten.

Wer im PlayStation Store vorbestellt, erhält das dynamische PlayStation-4-Design „Memoirs of the Moon“ sowie zwei Musiktracks als Bonus. Wer über Steam vorbestellt, erhält einen speziellen Hintergrund sowie ebenfalls zwei Musiktracks. Eine physische Version des Spiels gibt es für PS4 und Nintendo Switch exklusiv im Square Enix Store.