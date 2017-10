Erst seit einigen Wochen ist PlayStation Now auch in Deutschland erhältlich. Spieler auf PlayStation 4 und PCs haben damit Zugriff auf mehr als 400 Spiele für PS4 und PS3. Im Wesentlichen geht es bei PS Now darum, Spiele gegen Geld zu streamen. Ihr müsst sie nicht kaufen, nicht herunterladen und ihr besitzt sie nicht. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen: Trophäen sammeln, online spielen, Screenshots teilen.

Seit heute sind einige neue Spiele für PlayStation Now verfügbar. Das Lineup umfasst bereits Exklusivspiele wie The Last of Us, Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 3: Drake’s Deception, Killzone Shadow Fall oder Red Dead Redemption, heute kommen hinzu:

Until Dawn

Deadlight: Director’s Cut

The Vanishing of Ethan Carter

SOMA

Lords of the Fallen

Overlord: Gefährten des Bösen

BEYOND: Two Souls

Agatha Christie: The ABC Murders

How To Survive: Storm Warning Edition

Lone Survivor: The Director’s Cut

Saints Row: Gat out of Hell

Space Hulk

Extreme Exorcism

Deadly Premonition: Director’s Cut

Ziemlich interessant ist PS Now dabei in der Tat für PC-Spieler. Die müssen nämlich keine PlayStation 4 besitzen, um The Last of Us zu spielen. Der Titel kann über PS Now auch am PC gestreamt werden. Eine vollständige Liste aller PS-Now-Spiele gibt es hier. PlayStation Now bietet eine Gratis-Testversion für sieben Tage. Das Monatsabo kostet 16,99 Euro.