Bandai Namco hat zahlreiche neue Screenshots zu Dragon Ball FighterZ veröffentlicht, die sich vor allem auf die in der letzten Woche neu vorgestellten spielbaren Charaktere Nappa und Captain Ginyu konzentrieren. Ihr seht aber auch viele Gameplay-Szenen und Szenen aus der Story des Spiels. Dragon Ball FighterZ erscheint am 1. Februar 2018 in Japan für PlayStation 4, Xbox One und PCs und im gleichen Monat auch in Europa. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Bei Amazon könnt ihr euch Dragon Ball FighterZ schon vorbestellen!