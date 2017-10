Neue Infos und ein TV-Spot zu Attack on Titan 2

Koei Tecmo hat die offizielle japanische Webseite zu Attack on Titan 2 mit neuen Informationen versorgt. Im Spiel kreiert ihr euren eigenen Charakter und schließt euch dem Aufklärungstrupp an. Anschließend durchlebt ihr einige Szenarien aus den ersten beiden Staffeln des Anime aus einer neuen Perspektive.

Dabei trefft ihr natürlich auch auf die Charaktere aus dem Regiment. Darunter befinden sich unter anderem Christa Lenz und Ymir. Beide gehören der 104. Trainingseinheit an. Christa besaß eine besondere Güte, welche sie sehr beliebt in der Einheit machte, sodass sie oft als “Goddess” bezeichnet wurde. Oft wirkte sie aber auch ratlos, wenn es um ihre Freundin Ymir ging. Durch ihr vorlautes Mundwerk handelte sich Ymir sehr oft Ärger ein. Dennoch war sie eine talentierte Soldatin.

Attack on Titan 2 erscheint für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs nächstes Jahr im März in Japan. Im gleichen Zeitraum erscheint das Spiel ebenfalls in Europa und Nordamerika. In diesen Regionen gesellt sich noch eine Xbox-One-Version dazu.

