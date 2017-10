Neue Einblicke in Star Ocean: The Last Hope Remaster

In dieser Woche kündigte Square Enix ein Remaster zu Star Ocean: The Last Hope an, welches für PlayStation 4 und PCs erscheinen soll. Heute gibt es neben einigen Screenshots auch erstes Direct-Feed-Gameplay zu sehen. In der Livestream-Aufnahme unten beginnt die Gameplay-Section ab Minute 19:50.

Die aufpolierte Version des Spiels wird in 1080p laufen und unterstützt auf beiden Plattformen eine 4K-Auflösung. Sowohl auf PlayStation 4 als auch auf dem PC kann man an einigen Grafikeinstellungen herumschrauben. Dazu gehören zum Beispiel Schatten, Bewegungsunschärfe und die Auflösung von Texturen.

Der Titel wird umgerechnet etwa 21 Euro kosten. Wer für PlayStation 4 vorbestellt, erhält neben einem Theme und Avatar-Set noch einen 10-prozentigen Nachlass. Vorbestellungen für die PC-Version sind noch nicht geplant. Bisher ist das Remaster nur für Japan angekündigt. Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD erscheint ausschließlich digital am 28. November.

via DualShockers