By

Marvelous Europe hat in dieser Woche zahlreiche neue DLCs zu Senran Kagura: Peach Beach Splash veröffentlicht. Der „Third-Person-Splasher“ tut sich passenderweise mit Dead or Alive Xtreme 3 zusammen. Im Zeichen von Ayane, Honoka und Marie Rose stehen demnach auch die zahlreichen neuen Outfits in dieser Woche.

In einem „DOAX3 Collaboration Set“ für stolze 24,99 Euro gibt es unzählige Charaktere und Outfits. Teil des Sets sind auch die spielbaren Charaktere Ayane, Honoka und Marie Rose. Sie kann man auch einzeln kaufen. Alle nachfolgend mit einem Sternchen markierten Gegenstände sind aber nur im Zuge des Collaboration-Sets erhältlich:

DOAX 3 Character Set (Contains Characters, Doll, Fan and Flag sets)

Ayane’s Outfit*

Ayane’s Kimono (Butterfly)*

Kasumi’s Outfit*

Soft Ayane Daki*

Ayane Character Panel*

Marie Rose’s Outfit*

Marie Rose’s Uniform*

Honoka’s Uniform*

Obendrein wartet ein „Week 3 Mega Bundle“, das sogar 59,99 Euro kostet. Das Bundle enthält zusätzliche Gegenstände, die auf der Seite im PlayStation Store gelistet sind. Die gute Nachricht: Es gibt in dieser Woche auch zwei kostenlose DLCs. Wer mag, kann sich ein Famitsu-T-Shirt und einen Famitsu-Badeanzug herunterladen.