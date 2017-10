Neue DLC-Charaktere für Dragon Ball Xenoverse 2

Wenn ihr gedacht habt, Dragon Ball Xenoverse 2 würde so langsam in den Videospielgeschichtsbüchern verschwinden, habt ihr euch wohl geirrt. Nach der Neuauflage für Nintendo Switch schiebt Bandai Namco nun auch neue DLC-Charaktere nach, die natürlich auch für PS4, Xbox One und PCs zur Verfügung stehen werden. Namentlich sind das Dabra und Buu (Gohan absorbiert), die euch Bandai Namco in dem nachfolgenden neuen Trailer vorstellt. Beide Charaktere sind nicht Teil des bisherigen Season-Pass.