Neue Details zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond

Nur noch gut zwei Monate bis zum Release von Pokémon Ultrasonne und Ultramond! The Pokémon Company versorgt uns regelmäßig mit weiteren neuen Details und Videos, so auch heute. Diesmal gibt es neue Einzelheiten zum geheimnisvollen Pokémon Necrozma. Außerdem werden neue Z-Attacken vorgestellt. Ihr findet alle Informationen nachfolgend im Originallaut der Veröffentlichung und darunter den neuen, dazugehörigen Trailer sowie einige Bilder.

Nachdem Necrozma sich in Pokémon Ultrasonne des Legendären Pokémon Solgaleo bzw. in Pokémon Ultramond des Legendären Pokémon Lunala bemächtigt hat, tritt es als Necrozma (Abendmähne) bzw. Necrozma (Morgenschwingen) in Erscheinung!

Necrozma (Abendmähne)

Typen: Psycho + Stahl

In dieser Form präsentiert Necrozma sich, nachdem es von Körper und Geist des Legendären Pokémon Solgaleo Besitz ergriffen und das Licht absorbiert hat, das dieses verströmt. Es schlitzt Gegner mit den mächtigen Klauen an seinen vier Beinen auf und bewegt sich fort, indem es schwarzes Licht aus beiden Seiten seiner Brust abfeuert.

Necrozma (Morgenschwingen)

Typen: Psycho + Geist

In dieser Form erscheint Necrozma, nachdem es die Kontrolle über das Legendäre Pokémon Lunala übernommen und ihm dessen Lichtenergie gewaltsam entrissen hat. Necrozma (Morgenschwingen) beschleunigt, indem es schwarzes Licht aus seinem Rücken abfeuert. Diese Form von Necrozma schießt dunkel schimmernde Energie aus den schwarzen Teilen seiner Flügel.

Photonen-Geysir ist eine Spezial-Attacke vom Typ Psycho, die nur Necrozma erlernen kann. Sie umschließt das Ziel mit einer Lichtsäule und vergleicht Angriffs- und Spezial-Angriffs-Wert des Anwenders, um dem Gegner anschließend in Abhängigkeit davon, welcher Wert höher ist, Schaden zuzufügen. Auch in seiner Form als Necrozma (Abendmähne) bzw. Necrozma (Morgenschwingen) ist das Pokémon imstande, diese Spezial-Attacke zu erlernen. Neben dieser brandneuen Attacke wird auch das Repertoire von Solgaleo und Lunala um die exklusiven Z-Attacken Schmetternde Sonnenwalze bzw. Geballter Mondlaser erweitert.

Schmetternde Sonnenwalze ist eine neue Z-Attacke vom Typ Stahl, zu deren Einsatz Solgaleo fähig ist, wenn es die Attacke Stahlgestirn beherrscht und den exklusiven Z-Kristall Solgalium Z trägt. Diese Z-Attacke fügt dem Ziel Schaden zu, ohne von etwaigen Effekten der Fähigkeit des Ziels beeinträchtigt zu werden. Geballter Mondlaser hingegen ist eine neue Z-Attacke vom Typ Geist, die von Lunala eingesetzt werden kann, sofern es Schattenstrahl beherrscht und den exklusiven Z-Kristall Lunalium Z trägt. Wie auch die Z-Attacke Schmetternde Sonnenwalze fügt sie dem Ziel Schaden zu und ignoriert dabei alle etwaigen Effekte von dessen Fähigkeit. Ein Necrozma, das Stahlgestirn bzw. Schattenstrahl beherrscht und den entsprechenden Z-Kristall trägt, ist ebenfalls imstande, Schmetternde Sonnenwalze bzw. Geballter Mondlaser zum Einsatz zu bringen.

Der Rotom-Pokédex ist auch in Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond wieder mit von der Partie – in einer noch besseren Version! Je mehr die Spieler auf ihren Abenteuern mit ihm kommunizieren, desto enger wird ihre Bindung und als umso hilfreicher wird er sich ihnen erweisen. Vertiefen die Spieler im Spielverlauf ihre Freundschaft zu ihm, können sie außerdem über die Rotomat-Funktion an besondere Items gelangen. Diese können ganz unterschiedliche Effekte haben, einige erhöhen etwa zeitweise die Erfahrungspunkte, während andere es erleichtern, Pokémon zu fangen. Erreicht die Bindung der Spieler zum Rotom-Pokédex einen bestimmten Punkt, macht er für sie von seiner ganz eigenen Z-Kraft Gebrauch, wodurch die Spieler eine zweite Z-Attacke im Kampf einsetzen können, obwohl normalerweise nur der Einsatz einer einzigen Z-Attacke pro Kampf möglich ist.