Million Arthur: Arcana Blood erscheint im November

By

Square Enix hat das Veröffentlichungsdatum von Million Arthur: Arcana Blood für die japanischen Spielhallen genannt. Der Titel soll am 21. November erscheinen. Drei Tage bevor das Spiel veröffentlicht wird, hält der Entwickler einen landesweiten Test in den Spielhallen ab.

Der Protagonist, der durch ein Austauschprogramm im Ausland studiert, wird in eine Verzerrung der Raumzeit gezogen, als er Ruinen untersucht, die König Artus beherbergt haben. Durch dieses Ereignis landet er in Großbritannien. Eine geheimnisvolle Fee wartet auf ihn an diesem Ort und führt ihn zum Schwert Excalibur. Er zieht es aus einem Sockel und wird zu Arthur (Artus). Der Reiseführer, den er bei sich trägt, wird versehentlich für das göttliche Buch „Akashic Records“ gehalten.

Nun wird der Protagonist fälschlicherweise für den Historiker gehalten, der aus der Zukunft kommt. Um das heilige Blut zu sammeln und in die Gegenwart zurückzukehren, muss er an einem großen Turnier der Kampfkünste teilnehmen. Zu den spielbaren Figuren gehören: