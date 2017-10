Masaru „Go Shiina“ verlässt Bandai Namco

By

Komponist Masaru „Go Shiina“ Shiina hat Bandai Namco verlassen. Shiina zeigte sich in der Vergangenheit für zahlreiche Soundtracks zu Bandai-Namco-Spielen verantwortlich, darunter natürlich die Musik zu einigen Tales-of-Games wie zuletzt Tales of Zestiria. Aber auch für God Eater und Tekken steuerte er Musik bei. In einem Tweet verabschiedet sich Shiina bei seinem Arbeitgeber, bei dem er 20 erfreuliche Jahre verbrachte. „Eine gute Firma“ nennt er Bandai Namco, doch nun sei es Zeit für einen Neustart.

via Gematsu