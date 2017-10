Lost Dimension erscheint am 30. Oktober für PCs

Wie Ghostlight Interactive mitteilte, wird Lost Dimension am 30. Oktober für PCs via Steam erscheinen. Zur Veröffentlichung gibt es einen Rabatt in der Höhe von 40 Prozent.

Ihr schlüpft in die Rolle von Sho Kasugai. Er gehört zur Organisation S.E.A.L.E.D., deren Mitglieder übernatürliche Fähigkeiten besitzen. Innerhalb einer kurzen Zeit wurde die Gruppe gegründet und ihre Aufgabe lautet, eine geheimnisvolle Säule zu erkunden.

An diesem Ort wartet The End, der das Ende der Welt einläuten will. Der Turm erscheint in New York und die Gruppe hat 13 Tage Zeit, um den Auftrag zu erfüllen. Das Team erfährt vorher, dass einige von ihnen während der Erkundung ausgelöscht werden. Des Weiteren befindet sich ein Verräter unter ihnen. Ein Zufallssystem sorgt für die Bestimmung des Spions, sodass der Verlauf in einem Durchgang immer ein mitreißendes Abenteuer wird.

Hat man sich im Verlauf für einen Spion entschieden, ist es Zeit für seine Bestrafung. Der Verräter wird durch eine Wahl bestimmt und auch wenn die gewählte Figur unschuldig ist, wird das ausgesuchte Mitglied ohne Gnade vernichtet. Der Spieler kann das Urteilsvermögen der anderen Charaktere manipulieren, indem er die Zuverlässigkeit zwischen den Teilnehmern kontrolliert. Durch diese Kontrolle ist es möglich, den Status der ausgewählten Zielperson zu verändern.

Natürlich ist es nicht einfach, die Stimmung zwischen Kameraden zu verändern, die ein großes Vertrauen zueinander besitzen. Aus diesem Grund ist es wichtig, durch Gespräche und Kämpfe die Macht über die Verbindungen zwischen den Gefährten zu erobern.

Die Version für PCs enthält mehrere DLCs wie das Kostüm „White Regalia“ für Sho, VP +1 (einen zusätzlichen Visionspunkt) sowie das Set „Medical Set A“ (bestehend aus den Gegenständen „Health Capsule“, „Mind Capsule“ und „Life Pack“).

