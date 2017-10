Limitierte Edition zu Digimon Story: Hacker’s Memory

„Ya Cyber Sleuth“

„Cyber Duel“

„Fudie“

„One Mind“

„Hikari Todoke kame Ranmyaku no Tsuchi“

„Digital Wars II“

„From the Darkside“

„Rojiura no Hacker-tachi“

„Hacker’s Dignity“

„Memory Server“

„Kyoui no Kengen“

„Terror“

„Masked Necromancer“

„Shinshoku-sareta Risoukyou“

„Last Cyber Attack“

„Memories“

In Japan wird das Videospiel am 14. Dezember erscheinen. Die Veröffentlichung in Europa und Nordamerika ist für Anfang 2018 geplant.