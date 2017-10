Level-5 plant neues Professor Layton für Sommer 2018

By

Wie der September-Ausgabe des License Global Magazine zu entnehmen ist, plant Level-5 die Veröffentlichung eines neuen Professor Layton im Sommer 2018. Das erklärte Level-5 Abby Senior Vice President Simon Waldron dem Magazin. Außerdem arbeitet man derzeit an einem neuen Anime, der 26 Episoden bieten soll in auch 2018 an den Start gehen soll.

Zuletzt erschien mit Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre der letzte Ableger der Serie, in dem aber nicht mehr der Professor die Hauptrolle übernahm, sondern seine Tochter Katrielle. Das Spiel ist auch im Westen bereits für Mobilgeräte erhältlich und wird am Donnerstag im Handel für Nintendo 3DS erscheinen. Wie es danach weitergeht, wird Level-5 wohl in naher Zukunft konkret enthüllen.

via Gematsu