Launchtrailer zu Etrian Odyssey V: Beyond the Myth

Ab sofort ist Etrian Odyssey V: Beyond the Myth hierzulande für Nintendo 3DS erhältlich. Freunde des Haptischen ärgern sich ein wenig, denn auf die Handelsversion müssen sie noch bis zum 3. November warten. Dann gibt es Etrian Odyssey V auch zum Anfassen – vorbestellen könnt ihr zum Beispiel bei Amazon. Den Launchtrailer zum Spiel gibt es aber anlässlich des Digital-Releases trotzdem schon heute.

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth folgt den neuen Abenteuern einer Gruppe von Helden auf ihrem Weg zum Wipfel des Yggdrasil-Baumes. Der Legende nach erfüllen sich denjenigen, die das Labyrinth des Baumes meistern, ihre größten Wünsche. Neben umfassenden kosmetischen Anpassungsmöglichkeiten, neuen Völker-abhängigen Attributen und zehn einzigartigen Klassen erhalten Spieler die umfassendsten Möglichkeiten ihre Gruppe anzupassen, die es je in einem Etrian-Odyssey-Spiel gab.