Königreiche und Kostüme in Super Mario Odyssey

In den nächsten Tagen wird Super Mario Odyssey wahrscheinlich die Kanäle von Nintendo beherrschen. Am 27. Oktober erscheint das Spiel, das den Nintendo-Herbst und Nintendos Weihnachtsgeschäft anführen soll. Mit einem neuen Video gibt uns Nintendo nun einen kurzen Überblick über die Vielzahl an bunten Welten und Kostümen, die euch im Spiel erwarten.

In seinem neuen Abenteuer kann Mario eine ganze neue Welt erkunden! Von mysteriösen Ruinen bis hin zu neonbeleuchteten Städten – hier ist jedes Land ein richtiges Erlebnis, bietet jede Menge Geheimnisse und viele Monde, die gesammelt werden wollen! Prinzessin Peach ist erneut verschwunden und es ist Marios Aufgabe, sie aus Bowsers Fängen zu befreien! Diesmal plant der Bösewicht eine riesige, üppige Hochzeit, um sich endlich mit der armen Peach zu vermählen.

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober für Nintendo Switch!