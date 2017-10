Kickstarter: Lokalisierung für Order Land!

Poisoft hat eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, mit dem Ziel, das Spiel Order Land! zu lokalisieren. Ziel ist es, 5 Millionen Yen zusammenzubekommen – umgerechnet etwa 37.800 Euro. Das Spiel ist kürzlich in Japan für Nintendo Switch erschienen und soll nach erfolgreicher Kampagne in englischer Sprache auch in Europa und Nordamerika auf den Markt kommen. Hier wird allerdings nicht nur eine Konsole angepeilt: Die lokalisierte Version gibt es dann auf Nintendo Switch, PCs und Xbox One. Schießt Poisoft mit 1 Million Yen über das ursprünglich anvisierte Ziel hinaus, wird sogar ein PlayStation-4-Ableger realisiert.

Order Land! ist nach Angaben der Entwickler eine Mischung aus Adventure, Simulation und RPG. Dabei gibt es verschiedene Modi. In „King’s Play“ übernimmt man die Rolle eines Königs, der sich zwar nicht von seinem Thron wegbewegen kann, jedoch großen Einfluss auf seine Umgebung hat. Von seinem Sitzplatz aus kontrolliert er unter anderem politische Vorgehen oder führt Krieg zur territorialen Expansion. Dabei entscheidet der Spieler, ob die Taten des Herrschers gut oder böse sind.

Man kann aber auch die Rolle eines klassischen Helden übernehmen. Im „Training Mode“ trainiert man seine eigene Heldentruppe. Ein junger Charakter möchte ein Held werden, die Welt bereisen und Mitstreiter finden – typisch RPG-Held eben. Im „Hero Mode“ ist man bereits ein Held und streift frei durch die Welt des Spiels. Im Online-Modus kann man seine Kreationen auch hochladen oder die Figuren anderer Spieler herunterladen. Auch Kämpfe mit anderen Mitspielern sind im Kolosseum möglich.

via Gematsu