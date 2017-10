Japanischer Werbefilm „The PS4 Between Us“ von Sony

Sony Interactive Entertainment Japan Asia hat einen neuen Konzeptfilm veröffentlicht, um für PlayStation 4 zu werben. Das Video hat eine Länge von etwa zwei Minuten und trägt den Titel „The PS4 Between Us„. Man sieht Schulkinder, Studenten und Familien, die gemeinsam an der Konsole spielen und eine gute Zeit haben. In dem Kurzfilm sind einige Titel auszumachen, die von den Schauspielern gespielt werden. Beispielsweise sieht man Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Knack 2 oder Gran Turismo Sport. Unten könnt ihr den Werbefilm unter die Lupe nehmen.

via Gematsu