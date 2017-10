Japanische Verkaufscharts: 9. bis 15. Oktober 2017

Erneut liegt Software-technisch eine schwache Verkaufswoche in Japan hinter uns. Mit Mittelerde: Shadow of War schafft es sogar ein westliches Spiel an die Spitze der Software-Charts, dafür reichen aber auch schon gut 20.000 verkaufte Einheiten. Auf Lost Sphear, ein JRPG im Stil des „Goldenen Zeitalters“, freut man sich im Westen offenbar mehr als in Japan. Nur 7.300 Einheiten des Spiels wurden für PS4 verkauft, weitere 5.700 Einheiten für Nintendo Switch. Vorgängertitel I Am Setsuna stieg in Japan dabei deutlich besser ein, damals gingen für PS4 und PS Vita etwa 60.000 Einheiten über die Ladentheken.

In den Hardware-Charts passiert demzufolge auch nicht viel. Auf überraschend hohem Niveau kann sich angesichts der schwachen Software-Wochen Nintendo Switch halten. Auch dahinter bleibt alles nahezu unverändert, PlayStation 4 geht vor Nintendo 3DS ins Ziel.

01./00. [PS4] Middle-earth: Shadow of War (Warner) {2017.10.12} (¥7.800) – 20.144 / NEW

02./02. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 19.622 / 1.232.523 (-12%)

03./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.321 / 747.454 (-1%)

04./01. [3DS] Mario & Luigi: Superstar Saga (Nintendo) {2017.10.05} (¥4.980) – 12.215 / 38.003 (-53%)

05./06. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 8.367 / 97.135 (-29%)

06./00. [PS4] Lost Sphear (Square Enix) {2017.10.12} (¥5.800) – 7.363 / NEW

07./04. [PS4] FIFA 18 (Electronic Arts) {2017.09.29} (¥7.800) – 6.703 / 75.791 (-49%)

08./11. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 6.088 / 610.953 (-2%)

09./00. [NSW] Lost Sphear (Square Enix) {2017.10.12} (¥5.800) – 5.770 / NEW

10./00. [PS4] No Heroes Allowed! VR (Sony) {2017.10.14} (¥4.900) – 5.462 / NEW

11./05. [PS4] Trails of Cold Steel III (Nihon Falcom) {2017.09.28} (¥7.800) – 5.457 / 105.298 (-57%)

12./10. [PS4] Winning Eleven 2018 (Konami) {2017.09.14} (¥7.600) – 4.307 / 102.018 (-31%)

13./08. [PS4] Sniper: Ghost Warrior 3 (Ubisoft) {2017.10.05} (¥7.980) – 4.093 / 14.919 (-62%)

14./09. [NSW] Fire Emblem Warriors (Koei Tecmo) {2017.09.28} (¥7.800) – 4.016 / 53.531 (-50%)

15./14. [NSW] Monster Hunter XX (Capcom) {2017.08.25} (¥5.800) – 3.966 / 155.634 (-17%)

16./18. [3DS] The Snack World: TreJarers (Level 5) {2017.08.10} (¥4.800) – 3.939 / 180.898 (-5%)

17./17. [NSW] Dragon Ball: Xenoverse 2 (Bamco) {2017.09.07} (¥6.800) – 3.815 / 44.239 (-12%)

18./16. [3DS] Dragon Quest XI (Square Enix) {2017.07.29} (¥5.980) – 3.659 / 1.741.582 (-16%)

19./21. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) (¥2.700) – 3.497 / 253.665

20./00. [PSV] Yoshiwara Higanbana Kuon no Chigiri (Prototype) (¥6.400) – 3.396 / NEW

Hardware-Charts:

NSW – 40.803 (38.204)

PS4 – 22.706 (22.549)

3DS – 20.745 (23.051)

PSV – 3.938 (3.545)

XB1 – 71 (186)

PS3 – 65 (72)

WIU – 58 (45)

via NeoGAF