Japanische Verkaufscharts: 25. September bis 1. Oktober

Die aktuellen Verkaufscharts der Woche vom 25. September bis zum 1. Oktober zeigen gleich drei Neueinsteiger an der Top-3-Spitze. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III steigt ziemlich locker mit 87.000 Einheiten auf Rang 1 ein. FIFA 18 reichen 55.000 Einheiten für Platz 2. Es verdrängt den dritten Neueinsteiger der Runde, Fire Emblem Warriors für Nintendo Switch, auf Rang 3. Auch auf den Folgeplätzen gibt es allerhand neue Games. Genkai Tokki, Coven and Labyrinth of Refrain sowie Fallout 4 platzieren sich in den Top 20.

Für die Hardware-Charts bedeuten die vielen neuen Games nicht so viel Bewegung, wie man vielleicht vermuten mag. Nintendo Switch kann sich zwar deutlich besser verkaufen und klettert über 73.000 Geräte, ansonsten gibt es aber nur bei PlayStation 4 einen kleinen Aufschwung.

01./00. [PS4] Trails of Cold Steel III (Nihon Falcom) {2017.09.28} (¥7.800) – 87.261 / NEW

02./00. [PS4] FIFA 18 (Electronic Arts) {2017.09.29} (¥7.800) – 55.919 / NEW

03./00. [NSW] Fire Emblem Warriors (Koei Tecmo) {2017.09.28} (¥7.800) – 41.491 / NEW

04./02. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 29.704 / 1.190.563 (+36%)

05./01. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 23.543 / 76.938 (-56%)

06./00. [3DS] Fire Emblem Warriors (Koei Tecmo) {2017.09.28} (¥6.800) – 18.357 / NEW

07./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 15.098 / 720.741 (+32%)

08./00. [NSW] FIFA 18 (Electronic Arts) {2017.09.29} (¥5.800) – 12.616 / NEW

09./00. [PS4] Genkai Tokki: Castle Panzers (Compile Heart) {2017.09.28} – 10.389 / NEW

10./03. [PS4] PES 2018 (Konami) {2017.09.14} (¥7.600) – 10.250 / 91.446 (-39%)

11./15. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 7.615 / 598.670 (+38%)

12./06. [PS4] Destiny 2 (Sony) {2017.09.06} (¥7.900) – 7.371 / 88.688 (-33%)

13./00. [PS4] Fallout 4: GOTY Edition (Bethesda) {2017.09.28} (¥5.980) – 6.507 / NEW

14./12. [NSW] Monster Hunter XX (Capcom) {2017.08.25} (¥5.800) – 6.350 / 146.883 (-8%)

15./00. [PS4] Coven and Labyrinth of Refrain (Nippon Ichi) {2017.09.28} – 5.681 / NEW

16./10. [3DS] Dragon Quest XI (Square Enix) {2017.07.29} (¥5.980) – 5.639 / 1.733.552 (-25%)

17./14. [3DS] The Snack World: TreJarers (Level 5) {2017.08.10} (¥4.800) – 5.073 / 172.833 (-15%)

18./00. [PSV] Shinobi, Koi Utsutsu: Kanmitsu Hana Emaki (Idea Factory) – 4.629 / NEW

19./21. [NSW] Dragon Ball: Xenoverse 2 (Bamco) {2017.09.07} (¥6.800) – 4.419 / 36.085

20./09. [PS4] Everybody’s Golf (Sony) {2017.08.31} (¥5.900) – 4.213 / 148.645 (-46%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 73.231 (43.426)

PS4 – 29.369 (23.814)

3DS – 20.321 (19.272)

PSV – 3.732 (3.707)

XB1 – 71 (76)

WIU – 68 (56)

PS3 – 64 (87)

via NeoGAF