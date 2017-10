By

Bandai Namco hat ein neues Dragon-Ball-Bundle für Japan angekündigt. In diesem Bundle befinden sich die Spiele Dragon Ball Z: Extreme Butoden und Dragon Ball Fusions für Nintendo 3DS.

Bereits am 30. November erscheint die Kombinationspackung für 4.800 Yen in Japan. Beide physische Versionen sollen in einer speziellen Box ausgeliefert werden, welche als Bonus einen Download-Code für den NES-Titel Dragon Ball Z: Kyoushuu! Saiyan beinhaltet.

via Gematsu