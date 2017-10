Hyakki Castle erscheint am 15. November für PCs

Publisher Happinet und Entwickler Asakusa Studios kündigten an, dass Hyakki Castle am 15. November für Steam erscheint. Das Dungeon-RPG in Echtzeit, über das wir kürzlich erstmals berichteten, bietet die Möglichkeit die Party in zwei Teams zu spalten, die zusammenarbeiten und dabei einzigartige Fähigkeiten einsetzen können. Dabei kann man bis zu vier Aktionen zur selben Zeit ausrüsten, um sich mit Magie, Projektilen und anderen Skills vor den Gefahren im düsteren Schloss zu verteidigen.

Die Handlung des Spiels findet während der Edo-Periode in Japan statt. Passend zum Setting gibt es hier mystische und gruselige Wesen aus der japanischen Folklore, die in den Schatten des Schlosses auf den Spieler warten – alles im stimmigen Ukiyoe-Artstyle. Man kann dabei wählen, ob man lieber als Samurai oder Ninja durch die Hallen und Gänge des verfluchten Ortes wandelt. Aber nicht nur Kämpfe erwarten den Spieler, auch Fallen und clevere Rätsel sollen im Spiel vertreten sein.

via Gematsu