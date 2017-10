Horizon Zero Dawn: Neuer Trailer zu The Frozen Wilds

Sony hat einen neuen Trailer zu Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds veröffentlicht, der ersten großen Erweiterung zum Riesenerfolg Horizon Zero Dawn aus dem Hause Guerrilla Games. Der Trailer liefert euch einige neue Einblicke zur frostigen Landschaft, welche euch auf der Reise mit Aloy begegnen wird.

In der Rolle der Heldin Aloy gilt es, die eisige Kälte im Grenzland des Banuk-Stammes zu überstehen. Die Geschichte in The Frozen Wilds dreht sich um den sagenumwobenen Berg des Landes, der ein gut behütetes Geheimnis in sich birgt, jedoch auch große Gefahr bedeutet. Nur die mutigsten Krieger sollten sich dem heiligen Ort nähern – tiefe Einblicke in die Hintergründe und spannende Kämpfe gegen neue Maschinen belohnen jedoch reichhaltig.

Horizon Zero Dawn – The Frozen Wilds erscheint am 7. November 2017 und wird 19,99 Euro kosten. Des Weiteren besteht allerdings die Möglichkeit, sich die Complete Edition von Horizon Zero Dawn zuzulegen, bei der die Erweiterung ebenfalls enthalten sein wird. Die Complete Edition erscheint am 6. Dezember 2017 sogar physisch im Handel.