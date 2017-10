HITMAN: Game of the Year Edition mit neuen Inhalten

Wie versprochen hat IO Interactive in dieser Woche Neuigkeiten zu HITMAN veröffentlicht. Vor einigen Monaten trennte sich Square Enix von dem Entwickler – und das, nachdem man mit HITMAN eigentlich einen Titel produzierte, der Serien-Fans endlich wieder begeistern konnte. Wie es mit HITMAN weitergehen soll, war lange unklar. Doch im Mai gab es die frohe Kunde, dass der Entwickler die Rechte an HITMAN von Square Enix mitnehmen könne. Die Hoffnung auf eine zweite Staffel von HITMAN war neu geboren.

Bevor es jedoch so weit ist, veröffentlicht IO Interactive zunächst eine Game of the Year Edition mit neuen Inhalten zu HITMAN. Wohl auch, um das Risiko einer zweiten Staffel abzusichern, das als unabhängiger Entwickler sicherlich ein wenig höher anzusiedeln ist. Die neue Game of the Year Edition soll am 7. November für PCs, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Sie beinhaltet neben allen Episoden eine neue Kampagne namens „Patient Zero“, die vier Missionen in überarbeiteten Schauplätzen bietet. Es soll neue Gameplay-Optionen, neue Verkleidungen, neue Charaktere, Herausforderungen, Spielmechaniken, KI-Verhaltensweisen und HUD-Elemente geben. Zudem erwarten Fans neue Anzüge und Waffen.

Ein wenig unglücklich ist das alles, weil es bereits eine Art Game of the Year Edition zu HITMAN gab. Die zum Ende der ersten Staffel veröffentlichte Retailfassung bietet bereits die komplette erste Staffel, die zunächst nur digital in einer Art Episodenformat erschienen ist. Besitzer können die neuen Inhalte deshalb für 20 US-Dollar upgraden. Bei Fans wird ohnehin die Freude überwiegen, dass es weitergeht mit HITMAN.

via Eurogamer, IO Interactive