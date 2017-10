Hauptfiguren aus Anata no Shikihime Kyouikutan

Nippon Ichi Software hat einige Neuigkeiten zu Anata no Shikihime Kyouikutan (Your Four Knight Princesses Training Story) veröffentlicht, die euch die Hauptfiguren vorstellen und auf die verschiedenen Spielmechaniken eingehen.

Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Schwerter, Magie und „Relikte“ einer uralten Zivilisation existieren. Ihr übernehmt die Rolle eines kampferprobten und erfahrenen Ritters, der die Aufgabe erhält, die vier „Relic Islands“ zu besuchen. Zudem seid ihr ein Lehrer und erfüllt die Mission, vier Prinzessinnen auszubilden. Jede von ihnen ist an eine Macht gebunden. Welche Prinzessin werdet ihr im Kampf anweisen? Was für Schlussfolgerungen erwarten euch? Die Wahl liegt durch eure Entscheidungen bei euch.

Liliati (gesprochen von Ayane Sakura):

Eine Prinzessin, die als Anführerin dem Königreich Alixarn dient. Sie ist eine fröhliche Person, aber über komplizierte Angelegenheiten zerbricht sie sich nicht gerne den Kopf. Aufgrund ihrer herzlichen Persönlichkeit ist sie bei den Soldaten und den Bewohnern sehr beliebt.

Veronica (gesprochen von Hiromi Igarashi):

Eine junge und talentierte Hexe, die auf der Insel die bekannteste Gilde für Schwarze Magie führt. Veronica lebt nach ihrem Willen und wirkt arrogant. Gelangt sie aber in Kontakt mit Magiern, zeigt sie ihre charmante Seite.

Monmaria (gesprochen von Rarisa Takeda Tago):

Eine gefallene Adelige und Prinzessin der Familie Eudalia. Obwohl sie in Armut lebt, sind noch viele ihrer Vasallen um sie versammelt, die Monmaria schätzen. Gemeinsam kämpfen sie um ihr Überleben und erledigen Tätigkeiten, die von Söldnern ausgeführt werden.

Alpana (gesprochen von Yuuki Kuwahara):

Prinzessin der Drachen und Gründerin von „Great Kamara Faith“. Alpana ist ein Menschenfreund und versucht für eine Koexistenz aller Rassen zu arbeiten.

Ihr seid der „Instructor Knight“ und formt einen Vertrag mit jeder Prinzessin einer Großmacht. Als ihr Lehrer müsst ihr dafür sorgen, dass die Heldinnen ihr gewünschtes Ziel erreichen. Ihr leitet die Damen in Dialogen, aber auch in den Kämpfen an, wobei ihr sie je nach Ausgang lobt oder tadelt. Dadurch stimuliert ihr das Wachstum der Prinzessin und sorgt für eine zeitweilige Erhöhung der Statuswerte. Die Reaktion der Heldin auf euer Lob oder die Kritik fällt je nach Persönlichkeit und Situation anders aus.

In Japan erscheint der Titel am 25. Januar 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PlayStation Vita.

