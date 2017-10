PC-Termin für Harvest Moon: Light of Hope

By

Natsume hat den Veröffentlichungstermin von Harvest Moon: Light of Hope für PCs genannt. Am 14. November erscheint das Simulationsspiel via Steam für PCs. Die Fassungen für PlayStation 4 und für Nintendo Switch sollen Anfang 2018 folgen.

Ihr befindet euch zu Beginn auf einer Schiffsreise, als ihr vom Monsun überrascht werdet. Das Boot kentert und ihr erwacht in einer kleinen Hafenstadt. Der Sturm hat die Ortschaft zerstört und eure Aufgabe lautet, das Dorf und den Leuchtturm wieder aufzubauen.

Allerdings wird es nicht einfach sein, dieses Ziel zu erreichen. Baut Getreide an, kümmert euch um die Viehzucht und sammelt Materialien für die Reparaturen. Im Verlauf der Handlung werdet ihr Freundschaften mit den Bewohnern schließen und es ist möglich, eine eigene Familie zu gründen.

via Gematsu