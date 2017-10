Hanjuku Hero: Nachfolger erscheint für Smartphones

Square Enix wird den Titel Hanjuku Hero: Aa, Sekaiyo Hanjukunare…!, der in Japan ursprünglich für das System Super Nintendo im Jahr 1992 erschien, am 19. Oktober für Smartphones, die auf Android oder iOS basieren, veröffentlichen. Das Spiel ist der Nachfolger von Hanjuku Hero. Das Simulations-Rollenspiel, welches in Echtzeit verläuft, gelangte in Japan 1988 für Nintendo Entertainment System auf den Markt.

Die Geschichte ist humorvoll gehalten. Die „Egg Monster“, die man beschwört, dienen als Parodie auf die Charaktere aus Final Fantasy IV. Nicht nur die Grafik, sondern auch die Steuerungsmöglichkeiten wurden für die Smartphone-Version des Titels überarbeitet.

via Gematsu