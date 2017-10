Hakuoki: Edo Blossoms erscheint 2018 im Westen

Wie Idea Factory International verkündete, wird das Otome Hakuoki: Edo Blossoms (in Japan unter dem Namen Hakuoki Shinkai: Hana no Shou bekannt) im Frühling 2018 in Europa und Nordamerika für PlayStation Vita erscheinen. Das Videospiel wird als physische Retail-Version und in digitaler Form in beiden Regionen veröffentlicht. PlayStation TV wird unterstützt.

Der kommende Titel setzt die Geschichte aus Hakuoki: Kyoto Winds direkt fort. Als Schauplatz der Handlung des zweiten Teils dient Edo. Hier befindet sich die junge Chizuru mit den Kriegern der Shinsengumi auf einer dramatischen Reise und auf der Suche nach Chizurus Vater, der mit dem Schicksal der Helden verknüpft ist. Dazu kann sich die Frau entscheiden, ob sie unter den männlichen Begleitern ihre Liebe findet.

Chizuru Yukimura reist von Edo nach Kyoto, in der Hoffnung ihren Vater zu finden, der auf geheimnisvolle Weise verschwunden ist. Auf ihrem Weg begegnet sie Kriegern der Gruppe Shinsengumi und wird Zeugin eines Zwischenfalls, den sie niemals hätte sehen dürfen. Normalerweise bestrafen die Shinsengumi solche Menschen mit dem Tod, aber als Frau hat Chizuru Glück. Sie behält ihr Leben, aber sie muss auf dem Anwesen der Krieger bleiben. Vier Jahre lang arbeitet die junge Frau, erhält Kampferfahrung und begleitet die Shinsengumi in gefährliche Gefechte.

Im Jahr 1868, dem letzten Jahr der Ära Bakumatsu, kämpfen die Shinsengumi, um die Zukunft des Tokugawa-Shogunats zu entscheiden und wehren sich gegen den Aufstieg des kaiserlichen Nationalismus. Dabei wird die Gruppe besiegt. In Schande kehren die Krieger nach Edo zurück. Die Rückkehr ist für die Heldin und ihre Begleiter eine bittersüße Erfahrung. Bis jetzt haben die Shinsengumi überlebt, aber schon bald werden sie vor eine Wahl gestellt. Entweder lassen sie ihre Prinzipien fallen oder sie verlieren ihr Leben. Einige von ihnen hatten nie eine Wahl. Eingehüllt in Dunkelheit beschützen sie das größte Geheimnis der Gruppe: die Furies.

Insgesamt stehen euch zwölf Junggesellen zur Auswahl, die euch ihr Herz schenken, wenn ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Im Verlauf der Geschichte gibt es viele Wendungspunkte, die zu den verschiedenen Enden führen, von denen 30 Stück existieren.

via Gematsu