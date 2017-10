Grisaia: Phantom Trigger Vol. 1 & 2: Termin für Japan

Grisaia: Phantom Trigger Vol. 1 & 2 soll in Japan am 21. Dezember für PlayStation Vita erscheinen. Die Information stammt vom Publisher Prototype. Neben einer digitalen Version wird zudem eine physische Fassung im Handel erscheinen. Beide Titel sind in Europa bei Steam für PCs erhältlich.

Grisaia: Phantom Trigger Vol. 1: Die neue Verkörperung der Akademie Mihama ist eine Heimat für Schüler, die täglich an ihren ungewöhnlichen Fähigkeiten arbeiten. Die Gruppe besteht aus der Revolverheldin Rena (Spitzname „The Rabid Dog“), aus der Sniperin Tohka, Chris, die eine Expertin für Zerstörungen ist, der Spionin Murasaki und dem Protagonisten Haruto. Gemeinsam bilden sie die Einheit SORD (Social Ops, Research & Development). Die Schule vertraut den sonderbaren Mädchen ein spezielles Training an, die dadurch den Umgang mit Waffen und Munition erlernen, um für die Sicherheit des Landes zu sorgen. Immer wieder werden die Schüler mit gefährlichen Aufträgen belastet, um für das Wohl des Landes zu sorgen. Grisaia: Phantom Trigger Vol. 2: 5:30 morgens – U__ Harbor, K__ Prefecture. Ein VIP, der aus dem Ausland stammt, verschwindet auf mysteriöse Weise bei seiner Einreise. Das Team SORD der Akademie Mihama erhält den Auftrag, die vermisste Person zu finden und sie in Sicherheit zu bringen. Immer wenn sie fast ihr Ziel erreicht haben, gleitet es ihnen aus den Händen. Als Unterstützung bekommt das Team Zuwachs von Zwillingen, die den Campus Kyousen Sakuragaoka besuchen. Allerdings helfen sie der Einheit nicht nur, sondern behindern sie gleichzeitig. Zu dieser Geschichte gesellt sich das Gerücht über eine tollkühne Motorradfahrerin, die in der Nacht auf den Straßen ihr Unwesen treiben soll. Welche Rolle spielt sie in dieser Eskapade? Bevor es zu einem finalen Todesspiel zwischen den Seiten kommt, unternehmen Rena und Haruto eine Reise in ihre Vergangenheit und beschäftigen sich mit ihrem ersten Treffen. Hat Haruto Rena einen Weg in die Erlösung gezeigt oder befindet sich die Frau auf der Straße in die Hölle? via Gematsu